ESG, l’extra-financier face à de nombreux défis

Dans un contexte marqué par le retourde la volatilité en Bourse, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) restent une priorité pour de nombreux investisseurs. Le secteur financier est néanmoins confronté à de nombreux enjeux, tant la finance durable évolue à marché forcée. Explications.

L’année 2022 n’a pas été favorable aux fonds de la finance durable. Le contexte, marqué par l’envolée des secteurs pétrolier et de la défense, n’a guère été porteur pour les fonds ESG qui sous-pon-dèrent ou excluent généralement ces valeurs.

Autre facteur décisif : la remontée des taux, qui a pénalisé les valeurs de croissance et de qualité, très présentes dans les portefeuilles ESG. « En 2022, nous avons constaté 5 % d’écart entre l’indice monde et sa version ‘qualité’, en défaveur de la qualité », souligne Jean-Philippe Desmartin, directeur de l’investissement responsable chez Edmond de Rothschild Asset Management. Cette sous-performance passagère fait cependant suite à plusieurs années très favorables en matière de performances. « Nous savons qu’avoir une démarche ESG influe sur le style de gestion et que certains secteurs d’activité se comportent plus ou moins bien suivant l’environnement économique et géopolitique, relate Nathalie Pistre, directrice recherche et ISR chez Ostrum Asset Management. Et puis, sauver le climat n’est pas gratuit : cela nécessite des investissements massifs pour financer la transition et il peut y avoir à contrario des effets d’aubaine à court terme.

Cependant, nous pensons qu’à moyen-long terme, la valorisation des différents secteurs va s’aligner en faveur de ce qui est favorable au climat ou à la biodiversité pour une économie durable. » Une approche largement partagée par les investisseurs institutionnels. D’ailleurs, le début d’année 2023 montre une tout autre image. « Nous avons observé une rotation sectorielle qui rend le sujet moins prégnant, poursuit Jean-Philippe Desmartin. Ainsi, depuis le 1er janvier, Total Energies enregistre une baisse de 6 % quand l’indice CAC 40 est à +13 % (en date du 8 mai à la clôture). Il est d’ailleurs notable que, selon des travaux académiques effectués sur le S&P 500 et le FTSE 100, sur une durée de 100 ans, détenir des énergies fossiles ou non ne fait pas de différence en matière de performance ».

Sur ce point, Robin Rouger, director sustainable investment analyst advisory & solutions au sein de la banque J. Safra Sarasin, rappelle par ailleurs qu’ ESG et énergies fossiles ne sont pas forcément antagonistes. « Nous ne gardons que 10 % du secteur, en identifiant les acteurs qui ont des pra-tiques ESG supérieures à celles de leurs camarades de classe, explique-t-il. Nous accompagnons les sociétés avec un scénario de transition énergétique et une politique d’investissement associée cohérente. Et ces sociétés-là ont tenu la performance par rapport à un indice énergétique classique. Car nous avons constaté qu’au sein du secteur de l’énergie, il n’y avait pas de disparités en termes de performance entre les acteurs présentant de bonnes caractéristiques ESG et ceux qui étaient mauvais en termes d’ESG. »

Du reste, la performance financière n’est pas le seul moteur des investisseurs, comme le souligne Thomas Durif, responsable global des services dépositaire et fiduciaire chez Securities Services, BNP Paribas. « Au sein de notre enquête ESG Global Survey, nous observons bien sûr que le critère de la performance des fonds fait partie des moteurs de la transition ESG, rapporte-t-il. Les investisseurs attendent de ces fonds qu’ils soient plus performants que des fonds classiques, mais à long terme. En outre, ce n’est pas le seul moteur, et lors de notre dernier sondage, son poids était plutôt en diminution. » Au profit d’autres motivations comme l’image de marque ou encore les exigences des parties prenantes externes.

LA CRAINTE DU GREENWASHING

Car l’ESG est devenu un sujet de société et, à ce titre, il suscite de l’intérêt… autant que de la méfiance. Régulièrement des accusations de greenwashing émergent, de la part de médias, d’ONG, voire de financiers repentis. Pourtant, la confiance est cruciale pour continuer à drainer des capitaux vers les activités durables. « Le sujet fondamental, c’est la valeur ajoutée sociale et de ce que l’on fait, estime Jean-Philippe Desmartin…

