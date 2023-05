VinFast opte pour un Spac pour sa cotation à Wall Street

Ira, n’ira pas ? Pham Nhat Vuong, la plus grande fortune du Vietnam grâce au développement de son conglomérat Vingroup, a tranché. Vinfast, sa filiale spécialisée dans les véhicules électriques, ira bien se coter à Wall Street, en principe d’ici à la fin de l’année 2023. En revanche, ses prétentions financières sont sensiblement revues à la baisse.

L’opération ne prendra pas la forme d’une introduction en Bourse traditionnelle (IPO) comme Vinfast en caressait le projet il y a encore quelques mois. L’an dernier, le projet d’une IPO sur le Nasdaq avait été sur les rails avec l’objectif d’atteindre une valorisation de 60 milliards de dollars. Mais face au coup de tabac subi par les valorisations au sein du compartiment des jeunes pousses cotées (Rivian, Lucid, Polestar, etc.), mais aussi par Tesla, le plan boursier avait rapidement été remisé. Ce qui avait fait tomber à l’eau l’objectif de lever 2 milliards de dollars d’argent frais.

Vinfast, créée en 2017, a préféré réviser son approche et ses ambitions. La société vietnamienne rejoindra finalement la cote via une fusion avec le Spac Spade Acquisition Co (BSAQ), une société chèque en blanc. Basée à Hong Kong, mais cotée sur le New York Stock Exchange depuis 2021, cette coquille vide visait initialement un rapprochement avec une société dans le secteur du divertissement.

Une capitalisation de 23 milliards de dollars visée

«Le partenariat avec Black Spade et la cotation de VinFast aux États-Unis représentent la voie idéale pour lever des capitaux pour nos futures ambitions mondiales», a déclaré Thuy Le, directeur général mondial de VinFast, dans un communiqué.

Selon les termes dévoilés par les deux groupes, la capitalisation boursière du futur ensemble coté atteindrait, lors de la réalisation de la cotation d’ici à fin 2023, quelque 23 milliards d’euros, avec une valeur d’entreprise, c’est-à-dire dettes comprises, de 27 milliards, «en supposant qu’aucun actionnaire de BSAQ ne choisisse de faire racheter ses actions Black Spade contre de l’argent comme autorisé», ont déclaré VinFast et Black Spade dans un communiqué. Le cas échéant, les actionnaires actuels de VinFast détiendraient environ 99 % de l’ensemble.

En 2022, Vinfast, dont la gamme est composée de trois modèles, a commencé à poser ses jalons hors du Vietnam en démarrant ses premières ventes aux Etats-Unis. En octobre 2022, sa présence au Mondial de l’Automobile à Paris avait été remarquée, illustrant l’appétit des constructeurs asiatiques, notamment chinois et d’Asie du Sud-Est, pour l’Europe. Mais le groupe avait très vite mis la pédale douce sur le Vieux Continent pour privilégier les Etats-Unis.

En dépit de l’accord pour une fusion, le plus dur commence pour Vinfast. La société qui fait état de près de 55.000 commandes dans le monde, revendique une capacité de production de 300.000 véhicules électriques par an. Mais elle devra densifier son outil de production, notamment avec une usine aux Etats-Unis - afin de ne pas se contenter seulement d’exportations depuis sa base vietnamienne - et se doter d’un réseau de distribution crédible pour espérer convaincre le marché que les 23 milliards de dollars de capitalisation escomptés pré-fusion ne sont pas excessifs.

