Les opérations financières en cours à Paris

FRANCHISSEMENTS DE SEUIL

Atos SE : BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a franchi en baisse, le seuil de 5% du capital et des droits de vote et détient 4,62% du capital et des droits de vote (03/03/23).

CS Group : Sopra Steria Group a franchi en hausse, le seuil de 10% du capital et 15%, 20%, 25%, 30%, 1/3, 50% et 2/3 du capital et des droits de vote et détient 75,06% du capital et 76,21% des droits de vote de cette société (03/03/23).

Pernod Ricard : BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a franchi en hausse, le seuil de 5% du capital et détient 5,01% du capital et 4,19% des droits de vote (03/03/23).

Hopscotch Groupe : Benoît Désveaux a franchi individuellement en baisse, à titre de régularisation, le seuil de 10 % des droits de vote et détient 7,80% du capital et 9,89% des droits de vote.

Pierre-Franck Moley a franchi individuellement en baisse, à titre de régularisation, le seuil de 5% des droits de vote et détient 4,39% du capital et 4,89% des droits de vote (02/03/23).

Nicox SA : Armistice Capital, agissant pour le compte du fonds Armistice Capital Master Fund Ltd., dont elle assure la gestion, a franchi en baisse, le seuil de 10% du capital et des droits de vote et détient 9,81% du capital et des droits de vote (02/03/23).

Ubisoft Entertainment : Fidelity Investments Canada a franchi individuellement en baisse, le seuil de 5% du capital et détient 4,98% du capital et 4,58% des droits de vote (02/03/23).

Abivax : Truffle Capital, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a franchi en baisse, le seuil de 30% et 25% des droits de vote, 20% du capital et des droits de vote et 15% du capital et détient 12,03% du capital et 19,51% des droits de vote (28/02/23).

Atos SE : BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a franchi en hausse, le seuil de 5% du capital et des droits de vote et détient 5,09% du capital et des droits de vote (28/02/23).

Atos SE : JP Morgan Chase & Co a franchi indirectement en hausse, le seuil de 5% du capital et des droits de vote et détient 5,13% du capital et des droits de vote (27/02/23).

Teleperformance : FMR llc a franchi en baisse, indirectement, par l’intermédiaire des sociétés qu’elle contrôle, le seuil de 5% du capital et des droits de vote et détient 4,99% du capital et 4,88% des droits de vote (27/02/23).

Maat Pharma : Symbiosis LLC a franchi en baisse, le seuil de 20% du capital et des droits de vote et détient 17,58% du capital des droits de vote (24/02/24).

Pernod Ricard : BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a franchi en baisse, le seuil de 5% du capital et détient 4,99% du capital et 4,18% des droits de vote (23/02/23).

Rexel : Norges Bank a franchi en baisse, le seuil de 5% du capital et des droits de vote et détient 4,98% du capital et des droits de vote (22/02/23).

Worldline : The Capital Group Companies, a franchi en hausse, le seuil de 5% des droits de vote et détient 5,79% du capital et 5,01% des droits de vote (21/02/23).

Maat Pharma : Bpifrance, établissement public à caractère industriel et commercial (dénommé « EPIC Bpifrance ») a franchi en hausse, indirectement par l’intermédiaire de la société Bpifrance Investissement, agissant en sa qualité de société de gestion du fonds PSIM, le seuil de 15% du capital et des droits de vote et détient 15,63% du capital des droits de vote (21/02/23).

Maat Pharma : CDC a franchi en hausse, indirectement par l’intermédiaire de la société Bpifrance Investissement agissant en sa qualité de société de gestion du fonds PSIM, le seuil de 15% du capital et des droits de vote et détient 15,63% du capital des droits de vote (21/02/23).

Verallia : Brasil Warrant Administraçao de Bens e Empresas a franchi en hausse, le seuil de 25% des droits de vote et détient 27,96% du capital et 27,53% des droits de vote (17/02/23).

Dee Tech SA : Syquant Capital, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a franchi en hausse, le seuil de 5% du capital et des droits de vote et détient 5,25% du capital et des droits de vote (17/02/23).

Vallourec : The Capital Group Companies, a franchi en hausse, le seuil de 5% du capital et des droits de vote et détient 5,01% du capital et 5,07% des droits de vote (16/02/23).

GARANTIES DE COURS ET OFFRES PUBLIQUES :

CS Group : projet d’offre publique d’achat simplifiée de Sopra Steria Group au prix unitaire de 11,50 euros (02/03/23).