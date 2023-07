Les offres de reprise de Casino expirent ce lundi

Une nouvelle semaine mouvementée s’ouvre pour la maison mère de Monoprix. Le groupe lourdement endetté fait l’objet d’une procédure de conciliation avec ses créanciers et a dévoilé la semaine dernière le détail de deux offres de reprise.

L’une portée par Daniel Kretinsky et Fimalac regroupés sous l’entité EP Global Commerce dont la validité était fixée dès le départ au 10 juillet et l’autre proposée par 3F, un véhicule d’investissement des hommes d’affaires Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari. Cette dernière, qui devait initialement expirer le 7 juillet, a été étendue jusqu’à ce lundi.

Ces deux offres prévoient l’injection de nouveaux fonds au capital de Casino et une forte réduction de l’endettement via une conversion de créances en titres qui entraînera une dilution massive des actionnaires existants.

Casino a mis à disposition ces deux propositions sur son site Internet (textes en anglais).

Un nom avancé

Selon Les Echos, la proposition de Daniel Kretinsky et de Fimalac prévoirait de porter Philippe Palazzi, un ancien de chez Metro, à la direction générale du distributeur.

Par ailleurs, un comité social et économique central extraordinaire de Distribution Casino France consacré à la cession de 119 magasins à Intermarché doit également se tenir ce 10 juillet, rappelle l’AFP

La semaine dernière, l’action Casino a plongé de plus de 20% en Bourse, touchant au passage un nouveau plus bas le 5 juillet à 2,64 euros.

