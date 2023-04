Le projet de scission d’EY fait pschitt

Axylia, un cabinet de conseil aux associations et fondations pour des solutions financières responsables, a annoncé un partenariat avec le cabinet parisien Alverny Avocats dans le cadre de son concours des [profit for Non Profit] Awards. L’idée de ce concours, dont la remise des prix aura lieu le 4 octobre, est de promouvoir l’innovation altruiste dans les entreprises. Le nouveau partenariat va permettre d’augmenter la dotation des Awards avec le gain d’un accompagnement juridique pendant un an. Peut concourir toute société correspondant à la définition de l’entreprise altruiste : « L’entreprise altruiste est une entreprise viable, qui intègre dans son modèle économique la génération régulière de ressources financières, en nature ou humaines à des projets d’intérêt général, notamment portés par des associations et des fondations. » Les catégories du concours sont définies comme tel : Financier Altruiste, Clientèle Altruiste, Innovation Altruiste, Awards du Jury, Award du Public. D’ores et déjà, en 2018, Axylia attribuera 4 000 euros à un des lauréats (2 000 euros pour la société et 2 000 euros pour l’association bénéficiaire) et le cabinet d’Alverny Avocats offre un an d’accompagnement juridique à deux lauréats. Le Jury est composé d’experts spécialistes de la finance, de l’entrepreneuriat, des réseaux sociaux et du secteur non-lucratif. Le Jury contribue à la promotion du concours, de l’innovation altruiste et au développement des lauréats, en proposant des mentorats adaptés à la nature et au degré de maturité des projets. Exemples de mentorats du Jury : Véronique di Benedetto - Présidente de Femmes du Numérique, Alban Jarry - expert en communication digitale et Vulfran de Richoufftz – cofondateur de Panafrica. Les candidatures étaient à déposer avant le 1er mai...