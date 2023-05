Investir dans une source d'énergie d’avenir : l’hydrogène

Alors que l’opinion publique s’intéresse de plus en plus au réchauffement climatique et à ses conséquences dramatiques, les gouvernements du monde entier prennent pour la plupart des mesures concrètes pour tenter de contrer ce problème. À la suite de différents accords, de nombreux états ont choisi 2050 comme date butoir pour parvenir à la neutralité carbone. Afin d’atteindre cet objectif ambitieux, les efforts visant à identifier de nouvelles sources d'énergie ayant un impact environnemental faible ou nul se multiplient. La transition énergétique est en cours et s’accompagnera de nombreuses révolutions. Ces changements ont commencé par le remplacement progressif des combustibles fossiles tels que le pétrole, le gaz et le charbon, qui contribuent fortement au réchauffement de la planète. En effet la combustion de ces derniers libère des gaz à effet de serre dans l’atmosphère largement responsables du dérèglement climatique. L’hydrogène est l’une des énergies renouvelables plébiscitées pour remplacer les combustibles fossiles dans l'économie zéro carbone de demain. Les utilisations possibles sont nombreuses et pourraient devenir essentielles pour les sociétés futures. C’est pourquoi une partie du plan d’investissement France 2030 sera consacrée à la décarbonisation de trois secteurs de l’industrie (sidérurgie, aluminium, chimie et ciment). Selon Matignon, cette enveloppe représentera 5,6 Mds d’euros. Ces fonds seront notamment utilisés pour aider le géant de la sidérurgie Arcelor Mittal à progressivement abandonner l’utilisation du charbon pour celle de l’hydrogène.

L’hydrogène est l’un des gaz les plus abondants au monde et est souvent produit par électrolyse de l’eau. Avant d’évoquer tout son potentiel en termes d’utilisation et d’évolution, il convient de rappeler qu’il existe différents types d’hydrogène. La grande différence réside dans la manière dont il est produit. Plus précisément, l’hydrogène est divisé en trois catégories : gris, bleu et vert. Le premier est généralement considéré comme la version la moins durable, car il est produit à partir de combustibles fossiles. Comme la transition énergétique n’en est qu'à ses débuts et que les sources d'énergie alternatives sont encore difficiles et coûteuses à utiliser, l’hydrogène gris est pour l’instant la forme la plus répandue. Elle devra néanmoins être éliminée pour atteindre les objectifs climatiques fixés. L’hydrogène bleu, quant à lui, est obtenu principalement à partir du gaz naturel et représente une solution intermédiaire intéressante dans le cadre de la transition vers une économie à zéro émission. Si les énergies renouvelables sont utilisées pour produire de l’hydrogène, on parle alors d’hydrogène vert. C’est actuellement le plus coûteux, même si l’on s’attend à ce que ses coûts diminuent dans les années à venir, à mesure que les technologies sous-jacentes deviennent plus accessibles. Les applications potentielles vont des transports, avec les voitures, les bus et les trains, aux industries et au chauffage des bâtiments. De nombreux prototypes ont été mis au point et, dans certains cas, ils sont déjà déployés quotidiennement dans le monde entier.

Comment améliorer notre accès à cette source d’énergie attrayante qui semble avoir le pouvoir de transformer nos sociétés ?

S’agissant d’une technologie relativement nouvelle, dont les utilisations et les caractéristiques restent encore à découvrir, les investisseurs dans l’hydrogène doivent être conscients des risques qui y sont liés. Bien que le secteur semble actuellement très prometteur, les investisseurs devraient généralement éviter de choisir des actions individuelles d’entreprises impliquées dans l'économie naissante de l’hydrogène. En effet, les risques technologiques et réglementaires sont nombreux, pour n’en citer que quelques-uns. Au lieu de cela, un ETF hydrogène, exploitant ses caractéristiques uniques, peut aider à accéder à ce thème d’une manière plus prudente et plus avisée. De fait, en investissant dans un panier diversifié d’entreprises sous-jacentes, il réduit les risques associés à des titres uniques et peut mieux capter les futurs gagnants. En outre, l'écosystème étant très récent, il est extrêmement difficile de prédire quelles entreprises obtiendront les meilleurs résultats au cours des prochaines années : C’est une autre raison pour laquelle un ETF peut représenter une bonne solution. De plus les ETF sont des instruments financiers à bas coût et très liquide. En effet ils sont négociables sur les marchés boursiers pendant les heures d’ouvertures.

Un ETF offrant une exposition à l'économie de l’hydrogène pourrait être un moyen intéressant d’accéder à cet univers d’investissement. Les entreprises qui peuvent être incluses dans l’ETF sont les producteurs d’hydrogène sous forme de gaz, les producteurs de piles à combustible (les piles à combustible sont une technologie qui permet de produire de l'électricité à partir de l’hydrogène), les entreprises actives dans le secteur du stockage et les producteurs d'électrolyseurs. Il existe donc une grande variété de titres permettant réduire les risques en diversifiant ses investissements. Un ETF permet aux investisseurs d’adopter une approche beaucoup plus complète de l'écosystème de l’hydrogène en incluant plusieurs acteurs actifs dans différents sous-secteurs, tous aussi importants les uns que les autres. Il est important de souligner qu’il s’agit d’entreprises qui dépendent souvent de flux de trésorerie à long terme et qui sont donc soumises à des risques, comme celui lié aux taux d’intérêt, ainsi qu'à des risques sectoriels et technologiques.

En résumé, investir dans des actions d’entreprises impliquées dans l'écosystème de l’hydrogène peut ajouter de la valeur au portefeuille d’un investisseur et lui permettre de prendre part à la transition énergétique. Deux stratégies d’investissement se dessinent pour profiter de cette tendance : la sélection de tire de manière individuelle ou l’investissement dans un panier d’entreprises par le biais d’un produit financier tel qu’un ETF hydrogène.