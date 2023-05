Idées d’investissement pour 2023

Une combinaison sans précédent de plusieurs facteurs (allant de l’inflation galopante au conflit en Ukraine) a provoqué des rendements largement négatifs pour presque l’ensemble des classes d’actifs. En effet, les principales banques centrales du monde, la Fed en tête, ont été contraintes de relever rapidement leurs taux pour juguler les pressions inflationnistes, ce qui a provoqué une forte réévaluation des actifs risqués. Dans ce contexte, pour la première fois dans l’histoire, les actions et les obligations ont affiché une forte corrélation, ne laissant aucun refuge aux investisseurs. Les titres à revenu fixe, en particulier le segment des échéances les plus longues, ont enregistré des pertes significatives. Seules les matières premières et le dollar en sont sortis gagnants. Néanmoins, les perspectives pour 2023 semblent être différentes. Nous présentons ici quelques idées d’investissement qui pourraient se révéler intéressantes.

L’investissement dans l’or fera-t-il son retour en 2023 ?

La force du dollar en 2022 explique largement l’hésitation des investisseurs au sujet de l’investissement en or. En effet, le cours du dollar a grimpé en flèche pendant la deuxième partie de l’année. Cette situation s’explique principalement par la contraction de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Le dollar a temporairement joué le rôle de valeur refuge, les investisseurs étant attirés par la hausse des rendements et craignant un accroissement des tensions géopolitiques mondiales. Toutefois, maintenant que les taux ont partout considérablement augmenté et que la Réserve Fédérale semble marquer une pause dans l’augmentation de ses taux, l’investissement en or pourrait revenir sur le devant de la scène. En outre, de nombreux risques financiers et géopolitiques pourraient soutenir la hausse des prix de l’or comme par exemple : une inflation élevée persistante, un affaiblissement de l'économie, des difficultés liées au remboursement de la dette et des événements «cygne noir» tel que la crise de l’investissement direct étranger au Royaume-Uni. Bien entendu, dans le cas d’un retour de l’optimisme de la part de la FED et d’un apaisement des tensions géopolitiques, le prix de l’or pourrait baisser ou rester autour de son niveau actuel.

Un bon moyen de profiter de la hausse potentielle du prix de l’or est de s’exposer aux sociétés dont le cœur de métier est l’extraction et le raffinage du métal précieux. Leur prix est traditionnellement fortement corrélé à celui de l’or et elles offrent également la possibilité de percevoir des dividendes. Bien entendu, cela signifie aussi que lorsque le prix de l’or baisse, ces entreprises ont tendance à subir des pertes. Il existe des ETF qui permettent d’accéder à un portefeuille diversifié d’entreprises minières, répartis entre des sociétés plus matures et établies et des sociétés plus jeunes qui se concentrent davantage sur l’exploration de nouveaux sites.

Chercher des dividendes pour lutter contre l’inflation.

Dans une période comme celle que nous vivons, les dividendes peuvent jouer un rôle non-négligeable dans l’amélioration de la performance d’un portefeuille. De plus, il est important de noter que les dividendes constituent traditionnellement une protection modérée contre l’inflation. Lorsque les prix augmentent et érodent le pouvoir d’achat des consommateurs, les entreprises ont tendance à augmenter les prix de vente de leurs biens et services. Les bénéfices nominaux s’en trouvent normalement améliorés et les distributions de dividendes ont tendance à augmenter. Cependant, il existe de nombreuses façons de sélectionner les actions à dividendes. Une approche plus élaborée, par exemple par le biais d’un ETF sur les dividendes, peut s’avérer payante. Au lieu d’analyser le rendement en dividendes des entreprises, on peut examiner les distributions en termes monétaires. Cette approche peut être combinée à un examen des ratios de distribution, c’est-à-dire du pourcentage des revenus distribués et de la constance des paiements de dividendes. Dans le secteur financier, il est courant de vérifier si les dividendes sont viables à long terme en s’assurant que le ratio de distribution n’est pas trop élevé, ce qui témoignerait également d’un manque de réinvestissement au sein de l’entreprise. Ensemble, ces caractéristiques peuvent aider à éviter ce que l’on appelle les «pièges à dividendes». Bien entendu, rien ne garantit que les actions qui ont versé des dividendes dans le passé continueront à le faire à l’avenir.

Les semi-conducteurs vont sans doute jouer un rôle important dans les années à venir.

Très cyclique par nature, les entreprises qui produisent des semi-conducteurs ont souffert en 2022 de la hausse des taux d’intérêt et du ralentissement de l’activité économique. En effet, si une récession s’installait elle pourrait freiner la demande de semi-conducteur. Néanmoins, la stratégie d’investissement à long terme dans les semi-conducteurs reste pertinente. En effet, les semi-conducteurs sont omniprésents dans notre vie quotidienne. Ces dernières années, ils ont eu un impact énorme dans l’élaboration de nouvelles technologies. De fait ils possèdent une grande puissance de calcul et sont un élément essentiel de tous les produits informatiques ou qui utilisent des ondes radios. Aucun secteur d’activité ne semble pouvoir s’en passer, on les retrouve dans l’automobile, la domotique, les moyens de communication ainsi que dans les appareils médicaux. En raison des récentes tensions géopolitiques, ils sont devenus une question de sécurité nationale pour la plupart des économies mondiales. C’est pourquoi le gouvernement américain cherche à développer l’offre provenant des Etats Unis en allouant des subventions fédérales aux entreprises américaines produisant sur le territoire national. En réponse à cela, les pays européens qui accueillent des entreprises spécialisées dans la production de puces électroniques ont également mis en place des subventions pour conserver leurs parts de marché.