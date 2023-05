Comment investir dans l’immobilier ?

En effet, aux côtés des actions et des obligations, l’immobilier occupe une place de choix parmi les trois principales classes d’actifs. À celles-ci, s’ajoutent ce que l’on appelle les investissements alternatifs, tels que les matières premières, le capital-investissement et les fonds spéculatifs.

L’investissement dans l’immobilier présente de nombreux atouts qui peuvent justifier l’allocation d’une partie des actifs d’un portefeuille dans ce secteur. Tout d’abord, un portefeuille peut être diversifié au-delà des actions et des obligations et inclure d’autres types d’investissements. Un degré élevé de diversification permet à l’investisseur de mieux se protéger contre les baisses du marché. En effet, plus deux classes d’actifs sont décorrélées, plus leurs rendements évoluent dans des sens opposés. Ainsi, lorsque l’une perd de la valeur, l’autre actifs ne devrait pas en perdre, ou du moins pas autant. Outre l’accroissement de la diversification au sein d’un portefeuille, l’immobilier montre tout son intérêt en période d’inflation. En effet, l’immobilier est bien connu pour maintenir sa valeur en période d’augmentation générale des prix. La raison provient du fait que l’immobilier est capable de répercuter la hausse des coûts sur le consommateur final, par exemple en augmentant les loyers ou les prix de vente des biens immobiliers. En outre, cette classe d’actifs est réputée pour sa capacité à «résister à l'épreuve du temps», c’est-à-dire à conserver sa valeur même sur de très longues périodes et à ne pas se déprécier. Cependant, il est important de souligner qu’en cette période où l’inflation élevée s’accompagne d’une hausse des taux d’intérêt, le secteur immobilier souffre d’une augmentation des coûts de financement qui ralentissent l’activité économique. En résumé, d’une manière générale, il y a de nombreuses raisons d’inclure cette classe d’actifs dans un portefeuille d’investissement, même s’il est important de prêter attention aux facteurs macroéconomiques.

Plusieurs options s’offrent à un investisseur qui souhaite investir dans l’immobilier. La plus répandue est l’achat direct de biens immobiliers. Toutefois, ce que beaucoup de gens ignorent, c’est qu’il existe d’autres moyens attrayants pour s’y exposer. L’achat direct d’une maison ou d’un autre bien immobilier signifie que l’investisseur doit disposer d’un capital initial important pour financer l’investissement. Bien sûr, il est possible d’utiliser l’effet de levier, mais il est toujours nécessaire de commencer avec une somme considérable. Cela entraîne également de nombreuses dépenses supplémentaires, telles que les frais d’entretien, ainsi qu’un temps considérable à consacrer par l’investisseur. À ceci s’ajoute une faible liquidité, c’est-à-dire la difficulté de convertir rapidement l’investissement en liquidités, et un horizon temporel généralement assez long.

Par conséquent, l’achat direct de biens immobiliers n’est peut-être pas la solution idéale pour tous les investisseurs.

Une autre solution consiste à acheter des actions de sociétés cotées en bourse actives dans le secteur de l’immobilier. Il s’agit par exemple de ce que l’on appelle les REITs (Real Estate Investment Trusts). Ils ont été créés dans les années 1960 aux États-Unis et sont des sociétés cotées en bourse impliquées dans le développement et dans la location de divers types de biens immobiliers. Ils se caractérisent par des structures juridiques spéciales dans de nombreux pays du monde. Les REITs sont généralement tenus de distribuer à leurs actionnaires une grande partie de leurs revenus, qu’ils perçoivent habituellement sous forme de loyers de leurs biens immobiliers ; ce pourcentage tend à varier entre 75 % et 90 %. Concrètement, cela signifie que les investisseurs qui souhaitent obtenir un revenu régulier sous forme de dividendes peuvent trouver dans les REITs une solution adaptée. En outre, une autre particularité découle du fait que les bénéfices d’un REIT ne sont imposés qu’une seule fois au niveau des actionnaires et non au niveau de la société. En détenant des actions d’un REIT, les investisseurs sont automatiquement exposés au secteur immobilier et à tous les sous-secteurs dans lesquels la société opère. En effet, les REITs opèrent dans différents types d’immobilier : résidentiel, soins de santé, bureaux et hôtels, pour n’en citer que quelques-uns.

Si un investisseur ne souhaite pas choisir manuellement un ou plusieurs REITs, un ETF peut être la bonne solution. Les ETF sont des fonds, divisés en parts, qui sont régulièrement négociés sur les marchés boursiers. Ce sont des produits financiers qui incarnent parfaitement le principe de diversification, puisqu’ils investissent dans un panier de sociétés sous-jacentes. En achetant une part d’ETF, l’investisseur peut automatiquement s’exposer à de nombreuses entreprises incluses dans le fonds en un seul achat. En outre, ils présentent plusieurs avantages tels que la liquidité, des coûts relativement faibles et de la transparence ; les ETFs sont connus pour être des fonds passifs, car ils ne visent pas à surpasser un indice de référence, mais à le suivre de près. Bien entendu, comme tout autre produit financier, les ETFs présentent également des risques qui doivent être surveillés de près par les investisseurs. Il s’agit notamment du risque de marché et de risques plus spécifiques tels que le risque de taux d’intérêt, le risque sectoriel et le risque de change, pour n’en citer que quelques-uns. Les investisseurs souhaitant s’exposer au secteur de l’immobilier par le biais de sociétés cotées en bourse, telles que les REITs, peuvent choisir un ETF immobilier. En se diversifiant sur différents marchés et segments du secteur immobilier, ils peuvent apporter une valeur ajoutée et une diversification supplémentaire au portefeuille d’un investisseur. Comme nous l’avons déjà mentionné, un tel ETF peut également fournir à l’investisseur un revenu régulier supplémentaire sous forme de dividendes.

En résumé, il existe plusieurs options pour investir dans l’immobilier. De la plus traditionnelle, à savoir l’achat direct de biens immobiliers physiques, à celle qui est souvent négligée : l’achat d’actions de sociétés cotées en bourse opérant dans le secteur de l’immobilier, telles que les REITs. Il s’avère que ces dernières présentent de nombreuses caractéristiques intéressantes qui peuvent en faire la solution idéale pour de nombreux investisseurs. L’un des moyens d’accéder aux REITs de manière diversifiée est de recourir aux ETFs.