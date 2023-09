Santé et bien-être – Vivre plus longtemps et en meilleure santé

L’augmentation de l’espérance de vie à travers le monde est l’un des faits marquants de l’histoire moderne. Au début du 19e siècle, l’espérance de vie ne dépassait pas les 40 ans et cela dans aucune région du monde, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. L’espérance de vie moyenne au niveau mondial est aujourd’hui supérieure à celle observée en 1950, là précisément où la population était en meilleure santé au sein des pays les plus riches.

Le contraste avec le passé est saisissant. Pendant des milliers d’années, les populations étaient condamnées, génération après génération, à une espérance de vie très courte. Parfois des évènements tels que la guerre, la peste ou la famine venaient même écourter un peu plus encore leur existence. Puis au début du 19e siècle, la baisse spectaculaire de la mortalité infantile, l’amélioration des conditions sanitaires, l’accès à l’eau potable, aux antibiotiques et aux vaccins ainsi que les progrès réalisés dans le cadre de la sécurité alimentaire ont permis aux générations suivantes de vivre un peu plus longtemps.

La tendance s’inverse : quelles en sont les principales raisons ?

Après plusieurs siècles de progrès, l’espérance de vie piétine, notamment dans les pays développés et, dans certains cas, elle est même en baisse. Il y a une dizaine d’années, l’augmentation de l’espérance de vie au Royaume-Uni a commencé à ralentir significativement avant de diminuer d’autant plus pendant la pandémie de Covid-19. Aux États-Unis, la crise sanitaire a donné lieu à la baisse d’espérance de vie la plus marquée en l’espace d’un siècle. Néanmoins, cette dernière était déjà en baisse avant la pandémie et, en moyenne, les Américains vivent actuellement moins longtemps que les Thaïlandais, les Costariciens ou les Turcs malgré un PIB par habitant nettement plus élevé.

De nombreux facteurs expliquent cette stagnation : régime alimentaire, mode de vie, addictions ou encore troubles mentaux. Les régimes alimentaires déséquilibrés et le manque d’exercices physiques sont les principaux responsables de l’augmentation considérable du nombre de diabétiques dans le monde. Selon l’Organisation mondiale de la santé, il y avait 422 millions de diabétiques dans le monde en 2014, contre 108 millions en 1980 ; ils devraient être au nombre de 640 millions à l’horizon 2040. Aux États-Unis, 11% de la population souffre de diabète. Au niveau mondial, un adulte sur dix est concerné. Ces chiffres astronomiques ont de terribles conséquences sur la santé : les personnes diabétiques ont deux fois plus de chances de mourir d’une crise cardiaque ou d’un AVC et, en 2019, on estime à 2 millions le nombre de décès liés au diabète ou aux maladies rénales. La lutte contre ce fléau doit commencer bien en amont. Les prochaines évolutions en matière de santé publique pourraient avoir davantage trait à notre mode de vie, notre alimentation et la pratique d’exercices physiques.

Une alimentation saine

Nous avons investi dans Kerry Group, un des leaders dans la production et la commercialisation d’ingrédients sains destinés à l’industrie agro-alimentaire. Kerry Group est à la pointe de la chimie moléculaire pour les aliments et les boissons. L’entreprise a mis au point une gamme de technologies de réduction de la teneur en sucre, comprenant entre autres des édulcorants naturels et des substituts au sucre, l’un des principaux facteurs alimentaires du diabète de type 2. Son édulcorant naturel Tastesense Advanced réduit la teneur en sucre des aliments et des boissons d’au moins 50%, ce qui permet de maintenir les saveurs qui plaisent aux consommateurs sans les risques pour la santé y afférents. Kerry a également mis au point des produits qui réduisent la teneur en matières grasses dans les crèmes glacées, le sel dans les frites et le sucre dans le soda Fanta. Ces produits permettent de se débarrasser des ingrédients bruts largement responsables de l’alimentation déséquilibrée, du diabète, des maladies cardiovasculaires et d’une multitude d’affections potentiellement fatales.

Éviter la résistance aux antibiotiques

Plus en amont de la chaîne de valeur, l’entreprise Zoetis, qui s’efforce de garantir à la source notre sécurité alimentaire. Zoetis est un leader mondial de la mise au point et de la commercialisation de vaccins, de médicaments et d’outils de dépistage pour les animaux de compagnie et le bétail. Cependant, l’entreprise joue aussi un rôle essentiel dans la promotion de la santé publique. Le recours excessif aux antibiotiques à destination du bétail peut aboutir à ce que les bactéries présentes chez ces animaux deviennent résistantes aux antibiotiques, avec le risque que lorsque ces bactéries se propagent à l’être humain par le biais d’un contact avec des produits d’origine animale, elles soient extrêmement difficiles et dangereuses à traiter. Les autorités sanitaires américaines (CDC, Centres for Disease Control and Prevention) considèrent la résistance aux antibiotiques comme une sérieuse menace pour la santé publique, qui fait de nombreuses victimes chaque année à travers le monde.

Zoetis fait en sorte que les antibiotiques non nécessaires restent à l'écart de la chaîne alimentaire, par exemple en menant des campagnes de vaccination des animaux à grande échelle, ce qui dispense les éleveurs de devoir les traiter à nouveau. En outre, Zoetis ne commerciale pas d’antibiotiques d’intérêt médical pour stimuler la croissance chez les animaux. L’entreprise exerce une surveillance de la résistance aux antibiotiques de pathogènes qui menacent la santé de certaines espèces animales afin de s’assurer que les antibiotiques restent efficaces et protègent la santé des êtres humains.

Zoetis comprend également que la santé des animaux et celle des hommes sont étroitement liés. Selon l’OMS, au moins 75% des maladies infectieuses émergentes sont d’origine animale. Zoetis surveille quelque 200 zoonoses (maladies transmissibles des animaux à l’homme) recensées par l’OMS. L’entreprise a mis au point ou financé des vaccins pour des maladies émergentes, notamment contre la grippe aviaire, la diarrhée épidémique porcine, la grippe canine, la rage et la maladie de Lyme. Par conséquent, les programmes de vaccination de Zoetis sont à la pointe de la lutte contre le franchissement de la barrière inter-espèces.

L’activité physique

Evidemment, notre état de santé ne dépend pas uniquement de ce qui entre dans notre corps, mais aussi de notre activité physique. Situé à la croisée de plusieurs thématiques liées à la durabilité, le principal fabricant au monde de freins et de dérailleurs pour vélo, Shimano, est un grand artisan de la pratique du sport, dont l’importance pour un mode de vie sain n’est plus à démontrer. Voici ce qu’en dit le Dr Peter Attia, un spécialiste de la science de la longévité : « L’exercice physique est de loin le médicament le plus efficace pour vivre longtemps. Les données sont sans équivoque : en plus d’allonger l’espérance de vie, l’exercice prévient le déclin cognitif et physique mieux que toute autre intervention. »

La pratique régulière du vélo par exemple a un rôle clé à jouer à cet égard. En effet, les études montrent qu’elle peut diminuer jusqu'à 50% le risque de maladies cardiovasculaires et réduire les symptômes de dépression et d’anxiété. Shimano, qui est à la pointe de la recherche et du développement, met l’accent sur l’amélioration de la qualité, de la sécurité et de la durabilité de ses produits. L’entreprise s’est taillé une part de marché considérable et jouit d’une image de marque très forte dans le monde du vélo, presque inédite dans ce domaine.

Une mégatendance structurelle offrant de nombreux avantages

L’humanité a accompli des progrès en matière de santé et d’espérance de vie, mais il s’agit de ne pas se reposer sur ses lauriers. Les entreprises joueront un rôle essentiel dans la mise au point des aliments, médicaments et produits axés sur le style de vie qui, non contents de remédier aux maladies qui se présentent, jouent aussi un rôle décisif dans la prévention.

Les références à des actions spécifiques ne sauraient être considérées comme une recommandation d’investissement. Columbia Threadneedle Investments ne fournit pas de conseil en matière d’investissement