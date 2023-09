Questions-réponses : comment influençons-nous les entreprises sur le changement climatique ?

Carol Storey, responsable de l’engagement climatique au sein de l’équipe Actionnariat actif de Schroders, travaille avec des investisseurs et des analystes couvrant un éventail de secteurs et de régions dans le cadre de leur démarche d’engagement climatique. Qu’elle et son équipe guident la stratégie et offrent des informations ou s’engagent directement au nom ou aux côtés des gérants de fonds, il s’agit de promouvoir la réussite à long terme des investissements.

Dans ces questions-réponses, elle explique un peu son rôle, les plans de transition climatique des entreprises, leur importance pour les investisseurs et la manière dont ils peuvent stimuler le changement.

Pourquoi s’engager dans des plans de transition climatique ?

« La manière dont une entreprise répond aux défis et aux opportunités liés au changement climatique est essentielle à son résultat net, et c’est la raison pour laquelle cela nous importe. C’est une question de rendement. Parallèlement aux réductions d’émissions réelles dans le monde, une stratégie intelligente pourrait se traduire par une activité plus résiliente, de nouveaux secteurs de croissance et peut-être des bénéfices plus importants. Un plan médiocre pourrait engendrer des problèmes futurs et des rendements plus faibles. C’est pourquoi nous invitons les entreprises à s’asseoir de l’autre côté de la table (ou de l’écran d’ordinateur) et à leur parler. »

Qu’essayez-vous de découvrir dans les missions d’enquête et dans les plans de transition ?

« Nous voulons en savoir le plus possible sur leur stratégie climatique. Et nous voulons examiner leurs plans de transition climatique – leurs plans d’action pour savoir comment ils comptent relever les défis auxquels leur entreprise est confrontée aujourd’hui et demain. Lorsque nous examinons les plans de transition, nous voulons comprendre qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Nous utilisons ces informations pour nous aider à identifier les entreprises qui pourraient être bien placées pour surperformer dans un monde de zéro émission nette, et celles qui pourraient s’essouffler à moins qu’elles ne changent de cap.

Il s’agit des éléments suivants :

Ambition – rapidité et ampleur des objectifs de réduction des émissions et autres objectifs climatiques, et alignement des objectifs sur les bonnes pratiques du secteur;

Organisation – processus de gouvernance et de prise de décision en place pour soutenir les objectifs climatiques ;

Action – mesures prises pour atteindre les objectifs climatiques, et pourquoi cette ligne de conduite est adoptée ;

Progrès et performance – réduction des émissions jusqu’à présent et impact attendu de la stratégie climatique, sur la planète, sur les populations et sur les finances ;

Risques et incertitudes – tout ce qui pourrait amener une entreprise à manquer ses objectifs, les défis à surmonter, les risques connus et ceux qui ne sont pas encore pleinement compris ».

Quels sont les éléments clés d’un plan d’action pour la transition climatique ?

« Il s’agit d’un énoncé de l’ambition de zéro émission nette, y compris les périmètres et délais, les détails des objectifs de réduction des émissions et d’autres objectifs climatiques, une stratégie de décarbonation, la planification financière et l’alignement du capital, l’analyse de scénarios, les considérations de transition juste, l’engagement dans la chaîne de valeur, les politiques climatiques et les activités de lobbying, la gouvernance, les risques et les opportunités, et la validation des émissions des scopes 1, 2 et 3 ».

Quelles autres sources d’information utilisez-vous ?

« Nous utilisons diverses sources pour évaluer les plans de transition, notamment les informations fournies par les entreprises, nos propres modèles climatiques et les informations fournies par des organisations telles que Climate Action 100+, la Transition Pathway Initiative, le CDP et l’initiative Science-Based Targets. Organisation à but non lucratif, le CDP classe les réponses des entreprises à son enquête annuelle sur les questions climatiques. L’année dernière, son enquête a révélé qu’un tiers des entreprises avaient déclaré avoir mis en place un plan de transition. Cependant, elles étaient seulement 1 % à répondre aux critères du CDP pour un plan “crédible” ».

Qu’avez-vous appris jusqu’à présent?

« Nous avons beaucoup appris de nos conversations avec les entreprises en 2022 – par exemple, comment la réglementation dans différentes régions du monde peut influer positivement ou négativement sur la capacité des entreprises du ciment à produire du béton sobre en carbone. Nous avons identifié des domaines de bonnes pratiques – par exemple, une société métallurgique et minière qui avait mis en place des plans de transition juste pour soutenir sa main-d’œuvre si elle n’est pas en mesure de décarboner les parties les plus émettrices de son activité ».

Comment conduisez-vous le changement ?

« Nous avons constaté que certaines entreprises n’ont pas suffisamment détaillé leurs plans de transition pendant la saison des assemblées générales annuelles d’actionnaires (par exemple, une société financière qui allait dans la bonne direction, mais qui n’avait pas encore fixé d’objectifs intermédiaires pour la majorité des portefeuilles gérés).

Nous aidons les entreprises à renforcer leurs objectifs climatiques et leurs plans de transition, par exemple en fournissant des commentaires détaillés aux banques européennes à la suite d’une recherche approfondie et d’un exercice d’analyse comparative ».



