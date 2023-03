L’Agefi se renforce et se transforme… pour vous

L’ambition de L’Agefi a toujours été de proposer à ses abonnés le service d’information professionnel le plus efficace, au plus près de leurs modes de consommation. En 2005, nous avions été précurseurs en choisissant d’abandonner le papier pour notre quotidien au profit de l’électronique, et de lancer un magazine hebdomadaire. Parce que vos usages ont changé, parce le rythme de consommation de l’information s’est accéléré et déplacé vers le temps réel, aujourd’hui L’Agefi transforme et renforce ses offres.

Le site agefi.fr fait peau neuve. Plus clair, plus lisible sur mobile, mis à jour en continu tout au long de la journée, il constitue désormais votre point d’entrée unique vers nos différentes publications. Chaque matin, vous y retrouverez directement votre quotidien électronique, «Le 7h». A 14 heures, une newsletter vous donnera un aperçu de l’essentiel de l’actualité à la mi-journée et de l’évolution des marchés financiers. A 18 heures, un nouveau rendez-vous, le Décryptage, vous permettra de prendre du recul sur le fait marquant du jour.

Chaque vendredi, la rédaction vous présentera aussi son «Grand angle», un dossier digital donnant une vision 360 d’une thématique économique et financière. Cette semaine, nous vous expliquerons pourquoi, de TotalEnergies à BNP Paribas, la loi sur le devoir de vigilance place les grandes entreprises dans une situation si inconfortable.

Nous lançons enfin, dès ce 6 mars, deux nouvelles offres éditoriales sur abonnement. La première, L’Agefi Private Equity s’adresse à l’écosystème du capital investissement et du non-coté. La deuxième, L’Agefi Cash & Risk, est destinée aux trésoriers d’entreprise, aux directions financières et aux professionnels du cash management. Vous les retrouverez sur agefi.fr aux côtés de deux autres publications spécialisées bien connues des professionnels de la gestion d’actifs, L’Agefi Asset Management et L’Agefi Investisseurs Institutionnels, les nouveaux noms de nos offres Newsmanagers et Instit Invest.

D’autres surprises se nichent dans notre site. Comme ETF Live, un espace dédié aux produits indiciels cotés qui associera nos articles à la richesse de l’outil technologique de notre partenaire Trackinsight sur la performance des ETF européens. A vous de les découvrir et de nous faire part de vos réactions, afin que L’Agefi, plus que jamais, se montre à la hauteur de la confiance que vous lui accordez.