Les banques italiennes sont fragilisées par la fin des prêts à long terme de la BCE

La fin de la surabondance de liquidités pourrait faire tanguer quelques banques dans la zone euro. Alors que de nombreux établissements ont commencé à rembourser de manière anticipée les prêts à 3 ans octroyés par la Banque centrale européenne (BCE) pendant la crise du Covid-19, une grosse tranche de ces TLTRO (targeted long term refinancing operations) arrive à échéance le 28 juin prochain. Les banques européennes devront rembourser à elles toutes 477 milliards d’euros.

Particulièrement gourmandes vis-à-vis de ces facilités de refinancement, qui les ont aidées à soutenir une liquidité structurellement plus faible, les banques italiennes sont sur la sellette. Preuve de cette dépendance, elles détiennent aujourd’hui 318 milliards d’euros sur les 1.100 milliards d’encours de TLTRO restants dans la zone euro, contre 199 milliards pour les banques allemandes et 263 milliards pour les banques françaises.

Dans le même temps, les liquidités excédentaires dont elles disposent auprès de la banque centrale s’élèvent à 249 milliards d’euros seulement, contre 1.007 milliards pour les banques françaises et 1.212 milliards d’euros pour les banques allemandes. Il y a donc fort à parier que la liquidité se présente comme «un risque en 2024» pour les banques italiennes, en particulier les petits établissements, avertissait récemment Allianz GI.

Trouver des sources alternatives de remboursement

Pour faire face aux échéances de remboursement à venir, les banques italiennes pourraient devoir lever 35 milliards d’euros cette année, et 75 milliards l’an prochain, selon des estimations de NatWest Markets. La fin des TLTRO 3 devrait ainsi les pousser à trouver des sources alternatives de refinancement. «La bonne nouvelle, c’est que les opportunités ne manquent pas, souligne Eric Dor, directeur des études économiques à l’IESEG School of Management. Le contexte n’est pas le même que pour la crise financière de 2008. Le marché interbancaire fonctionne et les banques peuvent émettre du papier commercial». Les banques italiennes pourraient devoir emprunter sur les marchés monétaires ou bien émettre des obligations, de type covered bonds. «Il faut que l’appétit des marchés soit au rendez-vous», note tout de même Eric Dor, alors que l’épisode de l’écrasement de la dette subordonnée AT1 des créanciers de Credit Suisse a laissé des traces.

Si les banques concernées venaient à se heurter à des difficultés pour trouver de nouvelles sources de financement sur les marchés monétaires, cela pourrait raviver les inquiétudes concernant le secteur bancaire et entamer la confiance des investisseurs. «Une méfiance généralisée envers le secteur subsiste, bien que la BCE a déclaré lors de la faillite de la banque californienne SVB qu’elle était prête à apporter des liquidités aux banques en situation de stress», reconnaît Eric Dor. Les besoins de liquidité insatisfaits des banques italiennes pourraient aussi rejaillir sur leur capacité à prêter, alors que l’économie de la péninsule reste le maillon faible de la zone euro.

