Eurazeo lance la vente de Premium

Après deux années de développement à grande vitesse, le groupe Premium entame son processus de vente.

Le groupe spécialisé dans le courtage d’assurance, la gestion d’actifs et récemment le conseil en gestion de patrimoine devrait se séparer de son actionnaire majoritaire Eurazeo plus tôt que prévu. Les banques conseils Goldman Sachs et Cambon Partners ont d’ores et déjà envoyé des infos-memos la semaine du 20 mars pour des fonds de LBO. «Trois jours après la mise en vente officielle, dix fonds se sont positionnés», précise une source proche du dossier.

Le groupe présidé par Olivier Farouz se retrouve ainsi sur le marché, moins de deux après la prise de contrôle d’Eurazeo. En 2021, le fonds d’investissement avait acquis le groupe Premium pour un montant de 290 millions d’euros, son Ebitda s’élevait alors à 15 millions d’euros. Il s'établit aujourd’hui autour de 110 millions d’euros, a appris l’Agefi d’une source proche du dossier. Tandis que sa valorisation reste encore à déterminer, elle devrait se situer environ à 15 fois l’Ebitda annoncé.

Pour les actuels actionnaires majoritaires - qui sont Eurazeo, Montefioreet le management – l’avenir est incertain. Selon nos informations, ils souhaiteraient se maintenir au capital du groupe Premium, mais leur destin seraient à déterminer avec le futur successeur.

Des ambitions internationales

L’opération capitalistique devrait permettre au groupe Premium de se donner les moyens de ses ambitions. Il souhaite se développer à l’international, notamment en Italie, Espagne, Portugal et Belgique. La transaction pourrait également laisser 200 nouveaux partenaires entrer au capital de l’entreprise qui en compte aujourd’hui 350.

Le groupe Premium n’en délaisse pas pour autant son activité dans l’Hexagone. Initialement positionné sur les activités de courtage et de gestion d’actifs, la société avait quelques mois après son rachat par Eurazeo créé un pôle dédié à l’activité des conseillers en gestion de patrimoine (CGP).

La première étape avait consisté à acquérir Leone Kapital, société de gestion en patrimoine dédiée aux entrepreneurs et i-Kapital, compagnie spécialisée dans la distribution et la conception de produits structurés. Depuis fin 2021 et le lancement de cette branche d’activité, le groupe Premium a signé sept opérations dont la dernière en date remonte à janvier 2023. La compagnie d’Olivier Farouz avait ainsi acquis Valtys, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine.

Le nouvel actionnaire majoritaire devra aussi composer avec les ambitions nationales du groupe français qui revendique à ce jour plus de 6,5 milliards d’euros d’encours.