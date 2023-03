Voici le dernier-né de la galaxie Agefi. Un mensuel dédié à l’écosystème de la gestion d’actifs et des investisseurs institutionnels, que nous avons conçu en complément de nos offres web et événementielles consacrées aux professionnels de ces métiers. Son nom, L’Agefi alpha, se veut un clin d’œil à la notion de surperformance d’un portefeuille par rapport à son indice de référence. Sa modeste ambition est en effet de vous apporter ce petit plus qui fait toute la différence : une vision de long terme, une analyse des tendances façonnant l’univers en perpétuelle expansion de l’investissement, au-delà du flux incessant et indispensable de l’information en temps réel.

Chaque fin de mois, avec l’objectivité et l’expertise qui caractérisent ses journalistes, L’Agefi alpha vous proposera donc des enquêtes fouillées et décortiquera des innovations technologiques ou financières. Il ouvrira aussi une fenêtre sur un marché à l’international, les asset managers ayant depuis longtemps traversé les frontières. Il mettra enfin en valeur les femmes et les hommes qui font la richesse de cette industrie et la force de la place financière française.

A la Une de ce deuxième numéro de L’AGEFI alpha :