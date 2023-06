« Say on plastic », l’ambition actionnariale

Au début, il ne s’agissait que d’une réunion d’un sous-groupe de « Finance for Biodiversity », où quelques investisseurs ont choisi de s’engager collectivement sur le plastique. Quelques semaines plus tard, 187 investisseurs ont présenté une déclaration commune, le 3 mai, à l’initiative des investisseurs responsables néerlandais, Dutch Association of Investors for Sustainable Development (VBDO). Ils demandent des mesures fortes aux grandes entreprises de la distribution et de l’agroalimentaire parmi lesquelles figurent Carrefour, Casino, L’Oréal, Nestlé, Danone, Coca-Cola, Metro…

14 millions de tonnes de plastique par an viennent polluer les océans Nations unies

« Nous sommes enthousiastes, nous ne nous attendions pas à un tel soutien et nous espérons recruter de nouveaux investisseurs », salue Diane Roissard, référente biodiversité de La Banque Postale AM. Plusieurs initiatives fleurissent pour engager les entreprises sur le plastique alors que les Etats cherchent également à s’accorder sur un traité international juridiquement contraignant avant fin 2024.

Des premiers engagements collaboratifs et directs

Au sein de l’initiative menée par VBDO, les investisseurs devraient lancer dans les prochains mois un premier round de dialogues avec huit entreprises mondiales. Les premières lettres d’engagement s’apprêtent à partir. Un suivi régulier des discussions est prévu. « Nous cherchons d’abord à obtenir des données précises et fiables, ce qui reste très compliqué, explique Diane Roissard. Nous nous appuyons sur les grilles d’évaluation et les objectifs de la Fondation Ellen McArthur, qui constitue une référence aujourd’hui. » En direct, LBPAM a aussi entamé des discussions avec Danone et Nestlé sur ces sujets.

Les grandes entreprises de l’agroalimentaire et de la distribution sont les premières visées, mais le cercle s’élargit. « Le secteur textile est responsable d’une grande pollution aux microparticules plastiques à travers le lavage des vêtements synthétiques. Les entreprises de pneumatiques sont également des pollueurs importants. L’abrasion des pneus sur les routes entraîne des dépôts de microplastiques qui finissent dans les sols, les rivières et les océans », relève Lionel Heurtin, analyste ISR chez Ofi Invest AM, responsable des sujets sur le plastique.

Les entreprises s’exposent à des risques réglementaires importants. Elles doivent dès à présent les anticiper sous peine de coûts et dévalorisations futurs CAROLINE LE MEAUX, responsable de la recherche ESG et de l’engagement d’Amundi

La société de gestion, engagée au côté de VBDO, connaissait déjà son sujet. A la demande de la Macif, en novembre 2020, elle a conduit de premières discussions en direct avec 18 entreprises dont Unilever, PepsiCo, McDonald’s, Michelin, Carrefour… et a présenté les résultats de ces échanges dans un document à fin 2022. « Nos questions élaborées avec l’ONG Surfrider ont permis de recueillir assez peu de données, l’exercice reste ardu pour les entreprises. Nous constatons globalement que les risques pour l’environnement, la santé, mais aussi juridiques et économiques pour l’entreprise sont mal identifiés. Il reste très difficile de définir une empreinte plastique des entreprises, sans cadre d’évaluation harmonisé, et encore moins de demander aux acteurs une trajectoire de déplastification », explique Valérie Demeure, directrice de la recherche ESG chez Ofi Invest AM. Les risques juridiques se matérialisent. En janvier 2023, Danone a été assigné en justice par trois ONG pour non-respect du devoir de vigilance sur le plastique. « Plus encore, nous estimons que les entreprises s’exposent à des risques réglementaires importants. Elles doivent dès à présent les anticiper sous peine de coûts et dévalorisations futurs », prévient Caroline Le Meaux, responsable de la recherche ESG et de l’engagement d’Amundi. La société de gestion engage aujourd’hui 69 entreprises dans 10 secteurs différents et participe à l’initiative de VBDO.

Résolutions plastique

Les entreprises acceptent de prendre des mesures pour la prévention et font des efforts sur la recyclabilité des produits, mais renâclent à envisager une réduction de l’emploi du plastique. Cela impose une remise en cause de l’ensemble de la chaîne de production. La recherche d’alternatives n’est pas si évidente pour certains secteurs. « Le plastique a contribué à de nombreux progrès dans l’agroalimentaire ou la santé. Nous avons eu un dialogue actif avec Novo Nordisk dès 2019. Malgré d’importantes difficultés techniques, l’entreprise pharmaceutique a réussi à élargir un système de recyclage de ses produits à plusieurs grands marchés », illustre Caroline Le Meaux.

Les investisseurs commencent à faire monter la pression. Les premières résolutions d’actionnaires voient le jour. L’ONG « As You Saw », qui a réuni plusieurs investisseurs dans une déclaration commune dont Axa, Candriam, Robeco, est à l’initiative de plusieurs résolutions votées en assemblées générales cette année. Amazon, Dow, ExxonMobil, Phillips66 ont notamment été soumis à des votes sur leur transparence et leur stratégie. Les entreprises sont attendues sur des « Say on plastic » comme il en existe pour le climat.

Déplastification

Mais ce travail exige beaucoup de temps et de moyens, qu’ont parfois du mal à assumer des investisseurs déjà pris par les questions du climat. La solution est dans les mains des politiques. « Nous avons besoin d’un traité contraignant, venant d’en haut, pour que le marché et la demande changent radicalement », estime un investisseur. Les Etats avancent pas à pas. A Paris, une étape de négociations s’est déroulée lors d’un sommet fin mai dans un contexte tendu avec les pays producteurs de pétrole. Les termes du débat ont toutefois pu être définis dans un « projet zéro » (draft) pour le prochain cycle de négociations en novembre au Kenya.

460 millions de tonnes : La production de plastique a plus que doublé en vingt ans et devrait tripler d’ici à 2060, sans décisions politiques OCDE

Le temps presse. Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la production de plastique a plus que doublé en vingt ans pour atteindre 460 millions de tonnes et devrait tripler d’ici à 2060, sans décisions politiques. Un Européen produit en moyenne 114 kilos de déchets par an et un Américain près du double. Dans les pays de l’OCDE, 22 % des déchets ne sont pas gérés et finissent dans la nature, 50 % sont enfouis,19% incinérés et 9% recyclés. Environ 14 millions de tonnes par an viennent polluer les océans, selon le programme des Nations unies pour l’environnement.

« Le recyclage seul ne peut répondre à l’envergure des enjeux. Les Etats doivent pouvoir agir en priorité sur la réduction de la production, la limitation des nouvelles installations de pétrochimie, l’interdiction de certains plastiques très néfastes, etc. Le plus important est aujourd’hui de couper le robinet à la source », défend Juliette Franquet, directrice de Zero Waste France.