«L’ONG Follow This demande un vote annuel sur un plan climat aligné sur les accords de Paris»

Follow This milite pour un vote annuel sur un plan climat, émis par les émetteurs, aligné avec les accords de Paris. Toutefois, une résolution externe, déposée par un actionnaire, demandant des objectifs alignés avec l’accord de Paris, comme le fait Follow This, peut être plus efficace, explique Tarek Bouhouch, représentant pour la France de Follow This à l’occasion du Forum Gouvernance de L’Agefi.

Follow This se concentre sur les sociétés d’exploration-production, sur les super majors pétrolières. Chez TotalEnergies, l’ONG accompagne les investisseurs qui travaillent sur ces sujets, mais n’a pas accès au 0,5% du capital requis pour le dépôt d’une résolution externe, alors qu’elle le fait à Londres ou à New-York depuis 2016. Follow This a obtenu jusqu’à 30% de soutien chez Shell, et même 39% chez ConocoPhillips.

Les années où il n’y a pas de vote sur un alignement du scope 3 avec les accords de Paris, il n’y a pas de progrès. Cette demande génère un pas en avant, sans retour en arrière ultérieurement, se félicite Follow This, comme chez TotalEnergies en 2020. Mais depuis, les annonces sur le climat du pétrolier français sont timides alors que le temps presse, constate l’ONG.