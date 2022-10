«Allianz GI attend des plans de transition climatiques ambitieux et transparents»

A l’occasion du Forum Gouvernance de L’Agefi, Marie-Sybille Connan, senior stewardship analyst chez Allianz Global Investors a rappelé ses attentes en matière de climat. La société de gestion demande un engagement des entreprises sur une trajectoire net zéro avec des points d’étapes et des preuves de leur engagement. Allianz GI exige de la transparence et de l’ambition dans les plans de transition climatique des entreprises dans lesquelles elle investit. La société de gestion veut s’assurer du sérieux du plan, avec des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en absolu et en relatif, sur les court, moyen et long termes, avec une politique d’investissement, une politique de lobbying, et une gouvernance alignées sur cette stratégie climat. La rémunération du dirigeant doit aussi prendre en compte cette trajectoire. Le reporting est attendu sur la base d’un référentiel connu, comme le TCFD.

Le processus du «say-on-climate» en est encore à ses débuts, avec 36 résolutions en Europe en 2022. De manière générale, Allianz GI se félicite du bon niveau d’engagement des sociétés le plus émettrices. Toutefois, la société de gestion n’hésite pas à s’opposer au plan proposé au vote des actionnaires, si, par exemple, les preuves de décarbonation sont insuffisantes.