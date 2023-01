Les gestions se coalisent pour assouplir le dépôt de résolutions d’actionnaires

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

A la veille de la saison 2023 des assemblée générales, les gestions s’unissent pour demander un assouplissement des règles de dépôt et d’inscription à l’ordre du jour des résolutions d’actionnaires. Une quinzaine de gestions, menées par Phitrust et CIAM, et conseillées par l’avocate Sophie...