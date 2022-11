Des profils nouveaux de dirigeants commencent à émerger

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Renouvellement. Depuis le 1er janvier 2020, un tiers des dirigeants dans le monde ont changé. Du jamais-vu. Les grandes sociétés cotées mondiales ont opté pour de nouveaux profils pour les 140 dirigeants (CEO) nommés entre juillet 2021 et juillet 2022, selon l’étude « Route to the Top » 2022 du...