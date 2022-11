Les problèmes de gouvernance s’accumulent pour la Juventus

L'action Juventus Football Club a clôturé en repli de 0,93% mardi à la Bourse de Milan, à 0,277 euro, après que tous les membres du conseil d'administration du club de football italien, y compris son président Andrea Agnelli, ont démissionné lundi soir. Les états financiers du club font depuis plus d'un an l'objet d'un examen minutieux de la justice italienne et de la Consob, l'autorité locale des marchés financiers, pour des allégations de fausse comptabilité dans le cadre d'échanges ou de ventes de joueurs et de manipulation de marché. Maurizio Scanavino a par ailleurs été nommé directeur général de la Juventus et chargé de piloter les opérations du club en attendant la constitution d'un nouveau conseil d'administration lors d'une assemblée générale convoquée le 18 janvier 2023.