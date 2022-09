Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

HSBC Asset Management (HSBC AM) a annoncé jeudi son intention d’éliminer les producteurs de charbon thermique de ses participations cotées d’ici à 2030 sur les marchés de l’Union européenne et de l’OCDE et à l’horizon 2040 dans le reste du monde. Cette décision ne s’appliquera pas à ses produits...