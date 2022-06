Le président d’EssilorLuxottica, l’italien Leonardo Del Vecchio, est décédé

Une grande figure du monde des affaires en Italie vient de s'éteindre. Leonardo Del Vecchio, milliardaire italien et président du conseil d'administration du lunetier franco-italien EssilorLuxottica, est décédé à l'âge de 87 ans à Milan, ont rapporté lundi des médias italiens.

EssilorLuxottica a confirmé le décès de son président dans un communiqué, ajoutant que le conseil d'administration allait se réunir pour décider des prochaines étapes.

Après une enfance passée dans un orphelinat, Leonardo Del Vecchio a amassé une fortune de plusieurs dizaines de milliards d'euros dans l'une des plus célèbres histoires d'enrichissement de l'Italie de l'après-guerre.

32% d'EssilorLuxottica

Leonardo Del Vecchio présidait encore le géant de l'optique EssilorLuxottica, né en 2018 de la fusion entre son entreprise Luxottica, qu'il a créée en 1961, et le français Essilor. La question de la gouvernance avait suscité des remous, encore en 2021. L'entreprise possède la marque Ray-Ban. Le groupe est le premier distributeur mondial de lunettes avec 180.000 employés et plus de 7.000 points de vente.

Suite à l'annonce de son décès, l'action EssilorLuxottica, dont la famille Del Vecchio détient environ 32% du capital, en hausse de 1% à l'ouverture, accusait une baisse de 1,54%, à 144,30 euros, lundi midi à la Bourse de Paris.

L'influence de l'homme d'affaires s'étendait au-delà de sa propre entreprise. Sa holding Delfin est le principal actionnaire de la banque italienne Mediobanca et détient une participation d'un peu moins de 10% dans l'assureur italien Generali. Le cours de Bourse de Mediobanca s'inscrivait en baisse de près de 3%, et celui de Generali en baisse de 2,56% lundi midi.

Parmi les hommages rendus lundi, Paolo Gentiloni, le commissaire européen à l'Économie, a salué sur Twitter «un grand Italien. Son histoire, de l'orphelinat à la direction d'un empire commercial, semble être une histoire d'un autre temps. Mais c'est un exemple pour aujourd'hui et pour demain».