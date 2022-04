Edward Bouygues nommé président de Bouygues Telecom

Bouygues Telecom a annoncé jeudi la nomination à sa présidence d'Edward Bouygues, 38 ans, qui conservera par ailleurs ses fonctions de directeur général délégué du conglomérat diversifié dans la construction et les télécoms. Diplômé de l'ESSCA d'Angers et titulaire d'un MBA de la London Business School, le fils et successeur désigné de Martin Bouygues est membre depuis 2019 du comité de direction de Bouygues Telecom, qu'il avait rejoint en 2014 comme responsable marketing après un passage dans la division construction du groupe. Cette nomination intervient après celle de Benoît Torloting comme directeur général de Bouygues Telecom en début d'année.