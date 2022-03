Les pressions montent contre le maintien de TotalEnergies en Russie

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La décision prise par TotalEnergies de conserver ses investissements existants en Russie suscite des critiques de plus en plus virulentes. Après l’appel lancé le week-end dernier par l’investisseur activiste Clearway Capital, deux organisations non gouvernementales (ONG), Greenpeace France et Les...