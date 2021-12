Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les syndicats CFE-CGC, CFDT et FO de Renault ont décidé de signer et ainsi valider mardi matin un accord portant notamment sur les emplois et conditions de travail, avec 2.500 embauches prévues parallèlement à près de 1.700 départs volontaires, ont-ils indiqué. L'autre syndicat représentatif du...