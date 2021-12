Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises (PME) Alain Griset, a remis sa démission mercredi peu après sa condamnation à six mois de prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité avec sursis pour déclaration incomplète de sa situation patrimoniale, annonce son ministère dans...