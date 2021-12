Air Liquide réduit le bataillon des PDG au CAC 40

Une nouvelle passation des pouvoirs se profile dans le CAC 40. Air Liquide a annoncé mercredi que son conseil d'administration avait l'intention de nommer François Jackow au poste de directeur général à compter du 1er juin 2022, opérant ainsi une dissociation des fonctions de président et de directeur général. L'actuel PDG, Benoît Potier, restera président du conseil d'administration, a précisé le spécialiste des gaz industriels dans un communiqué.

Agé de 52 ans, François Jackow est entré chez Air Liquide en 1993. Il est déjà membre du comité exécutif en sa qualité de directeur général adjoint, supervisant notamment les pôles Europe Industries, Europe Santé, et Afrique-Moyen-Orient-Inde.

Agé de 64 ans, Benoit Potier est PDG d’Air Liquide depuis 2006, après avoir été directeur général pendant neuf ans. Depuis que Benoit Potier a accédé aux fonctions de PDG, la capitalisation d’Air Liquide a progressé de 280%. Le groupe est la onzième capitalisation du CAC 40 (69,2 milliards d’euros).

« Avec ce changement de gouvernance qui combine continuité et renouveau, le groupe entame un nouveau chapitre de son histoire qui coïncide avec le lancement de notre nouveau plan stratégique qui sera présenté en mars 2022 », a commenté Benoît Potier, cité dans le communiqué.

Les PDG, une espèce en voie de disparition

Cette année, ArcelorMittal, Bouygues, Danone, L’Oréal, Saint-Gobain et Safran ont changé de directeur général, les cinq premiers à l’occasion d’une dissociation des fonctions de président et de directeur général. Orange a également officiellement engagé le même processus, depuis la démission la semaine dernière de Stéphane Richard, effective au plus tard fin janvier 2022.

2020 avait également connu de nombreux changements de tête dans le CAC 40. La direction d’Unibail-Rodamco-Westfield (URW), organisée en conseil de surveillance et directoire, a été balayée en décembre par la fronde des actionnaires emmenée par Léon Bressler et Xavier Niel. Catherine MacGregor a pris la direction générale d’Engie laissée vacante par la révocation d’Isabelle Kocher. Début 2020, Aiman Ezzat a succédé à Paul Hermelin à la direction générale de Capgemini et Luca de Meo a pris le volant de Renault.

La dissociation des fonctions de direction chez Air Liquide confirme que le statut de PDG dans le CAC 40 n’est plus la norme. En retirant les deux commandites (Hermès et Michelin) et les sociétés à conseil de surveillance/directoire (Publicis, STMicroelectronics, URW et Vivendi), le CAC 40 compte douze PDG contre 22 fonctions dissociées.