Jack Dorsey, le directeur général de Twitter, quitte ses fonctions

Une nouvelle ère pour Twitter. Le directeur général et cofondateur de la plateforme de microblogging, Jack Dorsey, quitte ce lundi ses fonctions, a annoncé la société américaine, confirmant des informations publiées quelques heures avant par CNBC. « Après avoir eu un rôle opérationnel dans la société… de cofondateur à CEO, puis CEO par interim, et de nouveau CEO… J’ai décidé qu’il était temps pour moi de partir », confirme Jack Dorsey dans un long tweet.

Il est remplacé dès ce lundi à ce poste par Parag Agrawal, qui était jusqu’alors directeur technique (CTO) de Twitter. Avec la bénédiction de Jack Dorsey : « Le conseil d’administration a mené un processus rigoureux en considérant toutes les options et a recruté à l’unanimité Parag. C’était mon choix, aussi, car il comprend en profondeur les besoins de la compagnie », écrit Jack Dorsey dans son tweet. Il y annonce également l’arrivée de Bret Taylor- l’actuel président de Salesforce - au sein du conseil d’administration.

Suite à la publication de CNBC, le cours de l’action Twitter avait bondi de 10% en préouverture, puis autour de 3,5% en début de séance, avant que le cours ne soit suspendu, dans l’attente de la publication d’un communiqué. Le cours de la fintech Square, également dirigée par Jack Dorsey, augmentait quant à elle de 3%.

Pression du fonds activiste Elliott

Son départ n’est qu’une demi-surprise. En mars 2020, le fonds spéculatif Elliott Management avait demandé le départ de Jack Dorsey, s’inquiétant de son manque d’attention pour Twitter, en raison de sa double casquette, étant à la fois CEO et co-fondateur du réseau social Twitter et de Square. Par la même occasion, le fonds dirigé par Paul Singer avait pris une participation d’environ un milliard de dollars à son capital, et en détenait près de 4%, rapportait alors le Wall Street Journal.

Auparavant, après avoir fondé la plateforme à l'oiseau bleu, l'entrepreneur l'avait quittée en 2008 – après en avoir été le directeur général pendant un an, il en avait été évincé par le conseil d’administration, insatisfait de sa gestion. Il était revenu à sa tête en 2015.

Devenu milliardaire en 2013 avec l’introduction en Bourse de Twitter, Jack Dorsey est aujourd’hui à la tête d’une fortune estimé à 11,8 milliards de dollars par le site du magazine Forbes.