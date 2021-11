Volkswagen va se pencher sur l’avenir de son directeur général

Un comité spécialement convoqué par Volkswagen discutera de l'avenir du président du directoire, Herbert Diess, selon Reuters, qui cite trois sources proches du dossier. Ce comité a été convoqué une semaine après qu'un conflit de longue date avec les représentants syndicaux a éclaté à nouveau. Lors d'une récente réunion du conseil de surveillance, Herbert Diess aurait déclaré que 30.000 emplois étaient menacés dans le cadre de la transition du groupe vers les véhicules électriques, ce qui a relancé les tensions internes.

La date de la tenue de ce comité n'est pas connue de Reuters.

Le comité de médiation est composé de Hans Dieter Poetsch, président du conseil de surveillance et PDG du principal actionnaire de Volkswagen, Porsche SE ; Stephan Weil, Premier ministre du Land allemand de Basse-Saxe, qui détient un cinquième des droits de vote de Volkswagen ; le chef du comité d'entreprise Daniela Cavallo ; et Joerg Hofmann, le responsable du plus grand syndicat allemand IG Metall.

Les actions de Volkswagen ont prolongé leurs pertes et ont chuté en séance de 4,7% à la suite de la publication de Reuters.

Herbert Diess, qui a pris la tête du constructeur automobile en 2018 en tant que troisième président du directeur depuis le scandale du Dieselgate en 2015, a été critiqué à plusieurs reprises pour son style de gestion exigeant alors qu'il cherche à remanier l'entreprise. Son contrat actuel, prolongé au début de l'été, court jusqu'en octobre 2025.