Credit Suisse Group AG a recruté Aly Alibhai de Citigroup pour diriger son groupe mondial de fusions et acquisitions (M&A) dans les médias et le divertissement. Aly Alibhai rejoindra Credit Suisse à New York après avoir passé 16 ans chez Citigroup à conseiller les clients des médias et des...