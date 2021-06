Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Burberry a annoncé lundi que son directeur général (DG), Marco Gobbetti, quitterait le groupe à la fin de 2021 après avoir passé plus de 4 ans à ce poste. «Burberry étant redynamisé et fermement engagé sur la voie d'une forte croissance, je pense que le moment est venu pour moi de me retirer», a...