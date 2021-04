Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Suez et Veolia mèneront au cours du prochain mois des discussions avec les fonds Meridiam, Ardian et GIP afin de préciser l'actionnariat du « nouveau Suez » et finaliser leur accord de rapprochement, a indiqué le président du conseil d'administration de Suez, Philippe Varin, lundi après-midi lors...