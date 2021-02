Le troisième actionnaire de Danone remet en cause la gouvernance

La société de gestion américaine Artisan Partners a appelé jeudi Danone à un changement stratégique et à dissocier les fonctions de président et de directeur général, dans une lettre adressée à Gilles Schnepp, l'administrateur référent du groupe agroalimentaire.

Artisan Partners, qui affirme être le troisième actionnaire de Danone avec plus de 3% du capital, déplore dans sa lettre que la « performance financière de Danone » ne soit « pas en ligne » avec la qualité de ses actifs. « Danone lutte depuis des années pour trouver la recette permettant de convertir des produits que les gens aiment en performance financière. Cela n’est pas tenable et crée une situation qui, nous le croyons, exige des remèdes simples et immédiats », explique à L'Agefi David Samra, managing director d'Artisan Partners.

« Nous accueillons favorablement tous les investissements et les points de vue constructifs sur la manière dont nous pouvons créer de la valeur dans la durée », a réagi Danone, dans une déclaration transmise à l'agence Agefi-Dow Jones. « Danone réévalue constamment la façon dont le conseil d'administration et le comité exécutif remplissent leurs fonctions, dans l'intérêt des actionnaires », a ajouté le groupe, qui se dit ouvert au dialogue.

Dissociation des fonctions de président et de directeur général

Artisan Parners critique notamment la gouvernance de l'entreprise et estime que les fonctions de président et de directeur général doivent être dissociées. « En outre, une bonne gouvernance d'entreprise imposerait que les administrateurs soient véritablement indépendants, ce qui en exclut la précédente équipe de direction », ajoute la société de gestion. Cécile Cabanis, ancienne directrice financière du groupe, a récemment été nommée vice-présidente du conseil d’administration ce qui avait suscité de nombreuses interrogations à l'époque.

Récemment, le fonds activiste britannique BlueBell a aussi demandé une dissociation des fonctions. Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, avait alors déclaré que l'Etat serait « vigilant » sur la gouvernance du groupe.

« Danone est également susceptible de considérer une fusion, une acquisition ou une cession d'actifs, ce qui compliquerait et affaiblirait encore les affaires de l'entreprise », regrette Artisan Partners. « Le timing est devenu crucial et l'opportunité se présente aujourd'hui d'effectuer les changements qui redynamiseraient l'entreprise », poursuit-elle.

« Manque d'expérience » du conseil

Artisan Partners, qui souligne « le manque d'expérience » du conseil d'administration du groupe dans les biens de consommation, affirme avoir élaboré un plan avec Jan Bennink, ancien dirigeant de la division laitière de Danone et ex-PDG de Numico, une entreprise de produits alimentaires pour bébé rachetée en 2007 par Danone. Par le passé, Jan Bennink a conseillé le fonds activiste américain Third Point dans sa campagne contre Nestlé.

« Notre plan repose sur une croissance fondamentale de long terme et la création de valeur » et « n'implique ni ingénierie financière, ni démantèlement ou vente de l'entreprise », déclare Artisan Partners dans sa lettre qui dit « avoir hâte » de partager ce plan avec le conseil d'administration de Danone.

Les analystes de Citi estiment que Danone doit notamment réfléchir à des cessions d'actifs afin d'améliorer ses paramètres financiers. « Notre analyse indique qu'environ 10% du portefeuille pourraient être monétisables dans le cadre d'une revue stratégique », déclare la banque dans une note publiée jeudi.

« Pas activistes »

Artisan Partners se présente comme une société de gestion de long terme, spécialisé dans les stratégies dites value et dit ne pas avoir pour habitude de prendre publiquement position. Elle est par exemple actionnaire de Sodexo depuis 15 ans, dont l'ancien directeur général, Michel Landel, est aujourd'hui adminstrateur référent de Danone. « Nous ne nous considérons pas activistes. Mais nous sommes des actionnaires attentifs ; nous investissons pour le long terme, et nous concentrons sur les entreprises aux fondamentaux solides qui sont sous-évaluées par rapport à leur valeur intrinsèque à long terme », indique David Samra.

Artisan Partners a commencé à acheter des actions Danone en 2020, après la chute des marchés lors de la crise du Covid-19, jugeant le groupe sous-valorisé. Le gérant dit avoir investi 1,6 milliard d'euros au capital de Danone. Il a également pris une position au capital de Safran. Le fonds gère 158 milliards de dollars.