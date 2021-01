Un indice mesurera l’apport de la finance au développement durable

Les domaines suivants sont priorisés : social, décarbonisation et énergie, agriculture et nourriture, digital, économie circulaire, urbanisation.

Le coût de financement des 17 objectifs de développement durable (ODD), établis en 2015 par les Nations unies «pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous» d’ici 2030, varie entre 5.000 et 7.000 milliards de dollars par an selon diverses études. Ces analyses concordent sur le...