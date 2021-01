Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Commission européenne espère prendre contact rapidement avec l'administration de Joe Biden afin de régler le différend entre les constructeurs aéronautiques européen et américain Airbus et Boeing dans les six mois, a déclaré ce vendredi la directrice générale du Commerce de l'exécutif européen...