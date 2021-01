Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Une éventuelle entrée de l'Etat italien au capital de Stellantis, le groupe automobile issu de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler, «ne peut pas et ne doit pas être un tabou» en raison des intérêts nationaux de l'Italie en termes d'emplois et d'activité industrielle, mais un tel investissement...