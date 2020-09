Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Renault a annoncé mardi la nomination d'Arnaud Belloni à sa direction du commerce et du marketing. Arnaud Belloni, 53 ans, a commencé sa carrière chez Renault et était jusqu'ici directeur marketing, communication et sport de Citroën, deuxième marque historique de PSA. A compter du 15 novembre, il...