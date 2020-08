Vivendi et Amber engagent la lutte finale pour Lagardère

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les positions s’éclaircissent chez Lagardère. Opposés en mai dernier lors de l’Assemblée générale du groupe de médias et distribution, le premier empêchant le second d’accéder au conseil de surveillance, Vivendi et Amber Capital font désormais cause commune. Les deux premiers actionnaires de...