Les résultats semestriels restent marqués par un recul des ventes

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Jamais le chiffre d’affaires n’a été un indicateur aussi attendu lors des résultats semestriels. Après une première vague de publications – 56 sociétés cotées à Paris, dont 13 du CAC 40, 28 du Next 80, et 15 plus petites – L’Hebdo des AG tire un premier bilan. Toutes les sociétés s’attachent à...