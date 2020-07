Plus d'exigence conduit BNPP AM à s'opposer à un tiers des résolutions en 2020

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Investisseur actif, BNPP AM n'a jamais autant déposé de votes contre en assemblée générale que cette année. La société de gestion s'est opposée à plus d'une résolution sur trois dans le monde en 2020. Soit un taux d'opposition moyen de 34%, contre 28% en 2019 et 22% en 2018. En un an, ce taux est...