Lors d'un référendum, plus de 70% des électeurs ont voté pour la réforme de la Constitution que le chef du Kremlin a lancée il y a six mois, selon les premiers résultats venant de l'est du pays. Ce vote est étalé sur une semaine du 25 juin au 1er juillet. En outre, la commission électorale...