Goldman Sachs s’allie à la fintech Marqeta pour proposer des comptes courants

Goldman Sachs avance un peu plus pour élaborer ses services de banque de détail en ligne. La banque d’investissements a noué un partenariat avec la start-up Marqeta pour concevoir son offre de comptes courants de sa banque américaine Marcus, qui doit être lancée cette année, ont annoncé les deux sociétés jeudi.

La banque, qui a investi dans Marqeta, espère que ce partenariat lui permettra de créer plus de services personnalisés de banque digitale à ses clients, a-t-elle indiqué.

Lancée en 2016, Marcus a permis à Goldman de diversifier ses revenus et ses sources de financement en proposant des comptes d’épargne et des offres de crédits aux clients. Auparavant, elle opérait uniquement en tant que banque d’investissement et maison de négoce, s’appuyant sur l’argent du marché de gros.

Goldman Sachs, qui a amassé plus de 96 milliards de dollars en dépôts de clients via Marcus en septembre 2020, investit fortement dans son activité de banque de détail.

Marqeta, spécialisée dans l’émission de cartes de paiement, apporte dans son escarcelle des grands noms des entreprises de paiement en ligne telles que Square et Klarna, et compte Mastercard et Visa parmi ses investisseurs. Elle a vu son activité bondir en 2020, portée par les confinements liés au Covid-19, qui ont fait monter la demande pour les paiements en ligne.

Preuve de ses ambitions, Marqeta viserait une introduction en Bourse (IPO) cette année, et à la clé une valorisation de 10 milliards de dollars, indiquait fin novembre l’agence Bloomberg. En mai dernier, elle avait bouclé un tour de table de 150 millions de dollars, doublant sa valorisation à 4,3 milliards de dollars. Son partenariat avec le géant Goldman Sachs pourrait lui permettre d’accélérer ses projets.