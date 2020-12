Gohenry démocratise l’éducation financière avec 40 millions de dollars

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les fintech multiplient les initiatives en direction de la jeunesse. Sur le Vieux Continent, Gohenry porte l’un des projets les plus matures, avec une application d’éducation financière et de paiement pour enfants et adolescents animant d’ores et déjà une communauté de plus de 1,2 million d...