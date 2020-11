Kraken mise sur l’Europe pour croître

Occupant le 10e rang mondial en volume d’échanges de cryptomonnaies, derrière les plates-formes Binance et Coinbase, l'américaine Kraken a des vues sur l’Europe. Son application pour les particuliers - déjà disponible en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas -, sera lancée dans le reste de l’Union européenne à la mi-novembre, «permettant à toute personne possédant un smartphone d'accéder à nos services», indique à L’Agefi Curtis Ting, managing director Europe de Kraken.

A ce jour, seul son produit «achat instantané» et son support d'achat par carte de crédit permettent aux clients européens d'acquérir des cryptomonnaies. D’ici quelques semaines, la plate-forme compte lancer de nouveaux produits en Europe, visant à «répondre aux priorités d'investissements financiers et aux habitudes de transactions uniques des clients européens», précise ce dernier.

Kraken a par ailleurs développé des partenariats avec trois banques européennes, la suisse InCore Bank, l’allemande Fidor Bank et la Bank Frick du Liechtenstein permettant à ses utilisateurs de transférer leur monnaie fiat. Malgré ces partenariats, c’est aux Etats-Unis qu’elle développe réellement son activité bancaire. Fin septembre, Kraken est devenue la première «cryptobanque» américaine, après avoir obtenu une licence bancaire de l'État du Wyoming.

Baptisée Kraken Financial, sa banque devrait être lancée d'ici le premier trimestre 2021 et permettra à ses clients de déposer des dollars américains et de conserver des actifs numériques. «Même si au départ nous servirons principalement les clients américains, notre objectif est d'étendre nos services au niveau mondial dès que possible», précise Curtis Ting. La banque ambitionne de lancer de nouveaux produits et services «qui incorporent les actifs cryptographiques dans des portefeuilles avec des actifs traditionnels», tels qu'actions et obligations.

Kraken se présente comme un «fervent défenseur d'une plus grande inclusion financière», explique Curtis Ting. Pour ce dernier, l’accès aux services financiers est «absolument vital» alors que, selon une étude de la Banque mondiale, 31% de la population mondiale, soit près de 2,5 milliards de personnes, n'ont toujours pas de compte bancaire. «Les actifs cryptographiques sont pour tout le monde, indépendamment de leur sexe, de leur race ou de leurs antécédents personnels. Kraken y voit le fondement d'un système financier sans autorisation», conclut Curtis Ting.

Actuellement, Kraken sert plus de 4 millions de clients dans 190 pays, dont la moitié en Europe. Fondée en 2011, la plate-forme se distingue par des frais peu élevés et des options de financement polyvalentes.