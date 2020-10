Le Covid-19 creuse les pertes des néobanques

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les néobanques continuent d’être déficitaires et la pandémie du Covid-19 devrait accentuer cette tendance. C’est ce que révèle la dernière étude de Moody’s menée auprès des neufs plus grandes néobanques européennes ; Revolut, Monzo, N26, Lunar, Starling, Orange Bank, Atom, OakNorth et Tandem ;...