Les fintech ont joué un rôle clé durant la crise

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les fintechs ne sont plus un monde à part dans la sphère financière», a déclaré hier François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France (BdF) et président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), lors du Forum Fintech organisé par l’Autorité des marchés financiers...