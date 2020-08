Ant Group dévoile ses chiffres avant sa double cotation

Ant Group, la filiale de services financiers et de paiements d’Alibaba, a déposé une demande de double cotation à la Bourse de Hong Kong et sur le Star Market, l’équivalent du Nasdaq pour la Bourse de Shanghai. Ant Group pourrait lever jusqu’à 30 milliards de dollars.

Dans son prospectus, Ant Group n’a toujours pas divulgué la taille, ni le calendrier de cette opération. Néanmoins, le groupe a révélé un détail pourrait intéresser les investisseurs. Ant Group a annoncé un chiffre d’affaires de 72,5 milliards de yuans (8,9 milliards d’euros) au premier semestre, soit une hausse de près de 40 % par rapport à la même période en 2019. Sur la même période, le groupe a également réalisé un bénéfice net de 18 milliards de Rmb (2,2 milliards d’euros).

Ant Group a par ailleurs déclaré vouloir vendre au moins 10 % de ses actions dans le cadre de sa double citation. Le groupe ambitionne de consacrer 40 % des capitaux levés lors de l'introduction en bourse à la recherche et au développement, 30 % à l'élargissement de sa base d'utilisateurs et de son offre de produits et 10 % au développement de ses activités internationales.

La valorisation d’Ant Group pourrait dépasser les 200 milliards de dollars. Après son dernier tour de table en 2018 d’un montant de 14 milliards de dollars, le groupe avait été évalué à environ 150 milliards de dollars. Cette double cotation «pourrait lui permettre de dépasser les 29,4 milliards de dollars levés lors d'une introduction en bourse par Saudi Aramco l'année dernière», estime le Financial Times.

Ant devrait rencontrer des investisseurs dans les jours qui viennent pour déterminer le prix et la taille de son IPO.