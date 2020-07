Les banques américaines pourront conserver des cryptoactifs

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

C’est une petite révolution pour la sphère crypto aux Etats-Unis. Dans une lettre publiée mercredi, l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC), un organisme de régulation sous la tutelle du Trésor américain, a décidé d’autoriser les banques nationales à conserver des cryptoactifs. Un mois...