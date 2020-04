Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La fintech californienne SoFi, spécialisée dans le refinancement de prêts étudiant et dans le trading de Bitcoin, élargi son champ de compétence. Elle vient de débourser 1,2 milliard de dollars pour acquérir Galileo Financial Technologies, une entreprise américaine connue pour fournir des API et...