Revolut va déposer une demande de licence bancaire britannique

Revolut, la plus grosse fintech britannique, s'apprêterait à déposer une demande de licence bancaire britannique, ce qui lui permettrait de proposer des services de prêts aux particuliers, ainsi que des services de dépôts protégés par le Financial Services Compensation Scheme, le régime légal britannique d'assurance-dépôts et d'indemnisation des investisseurs, selon le site spécialisé Finextra.com.

La firme est devenue le mois dernier la start-up financière la plus valorisée au Royaume-Uni, après un tour de table de 500 millions de dollars (461 millions d’euros) en série D, réalisé en février, qui lui a permis de tripler sa valeur à 5,5 milliards de dollars. Elle emploie actuellement 2.000 personnes dans 23 bureaux et revendique 10 millions de clients.

Si les fintech peuvent encore opérer depuis Londres dans toute l'Europe cette année avec leur passeport européen, durant l'«année de transition» du Brexit, ce passeport ne sera probablement plus valable depuis Londres à partir de l'année prochaine. Elle devront avoir acquis d'ici là une licence bancaire britannique pour continuer d'opérer sur le marché anglais. N26 avait annoncé son retrait prochain du marché britannique pour cette raison.